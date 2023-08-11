Fenerbahçe'nin yeni transferi FRED kimdir, kaç yaşında? FRED hangi mevkide oynuyor? KAP'a bildirildi!

Transferin açıklanmasının ardından Fred videoları ile ilgili aramalr hız kazandı. Manchester United'ın sol ayaklı orta saha oyuncusunun kim olduğu ve yaşı merak ediliyor. Merak edilen bir diğer konu ise 'Fred hangi mevkide oynuyor?' ekranı oldu. İşte KAP'a bildirilen yeni transfer Fred ile ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ FRED KİMDİR?

Frederico Rodrigues de Paula Santos (d. 5 Mart 1993), bilinen adıyla Fred, Premier Lig kulübü Manchester United ve Brezilya milli takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı profesyonel futbolcudur.

Fenerbahçe, Manchester United'dan orta saha oyuncusu Fred'i transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır.

"Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."

FRED HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Brezilyalı oyuncu, futbola ülkesinde Internacional kulübünün altyapısında başladı. 2013 yılında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e transfer olan orta saha oyuncusu, beş yıl burada forma giydi.

Shakhtar'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fred, 2018'de Premier Lig devi Manchester United'a imza attı. Tecrübeli futbolcu, Manchester United formasını 213 maçta giyerken 14 gol atıp 19 asist yaptı.

30 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezon Fenerbahçe formasıyla mücadele edecek.

