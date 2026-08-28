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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! Kojo Peprah Oppong'da mutlu son

Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Nice ile anlaşmaya vardığı Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong, sağlık kontrolleri ve resmi imza için bugün İstanbul'a geliyor. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için 12 milyon Euro bonservis ödeyeceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! Kojo Peprah Oppong'da mutlu son
Emre Şen

Fenerbahçe, savunma hattına yapacağı takviyede mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong'un transferi konusunda Fransız kulübüyle el sıkıştı.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Yeni transferin İstanbul'a geliş takvimi netleşti. Kojo Peprah Oppong'un bugün saat 14.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

Türkiye'ye ayak bastıktan sonra detaylı sağlık kontrolünden geçecek olan Ganalı savunmacı, işlemlerin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ile 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

BONSERVİS BEDELİ 12 MİLYON EURO

Transferin mali detayları Fransız basınında geniş yer buldu. L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, 22 yaşındaki stoperin bonservisi için Nice kulübüne 12 milyon Euro ödeyecek. Yapılan anlaşma doğrultusunda Nice, oyuncunun bir sonraki satışından da yüzde 10 pay alacak.

GEÇEN SEZON 2.7 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Nice, genç stoperi geçtiğimiz yaz transfer döneminde İsveç ekibi Norrköping'den 2.7 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Fransız kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Oppong, takımı Nice'in geçtiğimiz cumartesi günü Lorient ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın 20 kişilik maç kadrosunda yer almamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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