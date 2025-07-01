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Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu Jhon Duran'ı taşıyan uçak İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran İstanbul'a geldi!
Berker İşleyen

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran İstanbul'a iniş yaptı. İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçirilecek olan Jhon Duran daha sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

PERFORMANSI

Fenerbahçe nin yeni transferi Jhon Duran İstanbul a geldi! 1

Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıkan Jhon Duran, 24 gol atmayı başardı.

77 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Fenerbahçe nin yeni transferi Jhon Duran İstanbul a geldi! 2

Geçen sezon ocak ayında Aston Villa'dan 77 milyon euro karşılığında Al Nassr'a transfer olan Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez ağları sarstı.

HELİKOPTERLE GÖTÜRÜLECEK

Jhon Duran, kendisini bekleyen helikopter ile Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yapacak ve forma lansmanına götürülecek.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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