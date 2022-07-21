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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King'i ona benzettiler! Dinamo Kiev maçı sonrası sosyal medyayı salladı

21.07.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King, Dinamo Kiev karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Performansı ilk maçtan eleştirilerin Joshua King ile ilgili sosyal medyada komik paylaşımlar yapıldı. 2 aydır futbol oynamadığını ifade eden yıldız oyuncu kendi performansını beğenmediğini açıkladı. King, "2 aydır futbol oynamıyordum. Maç içerisinde istediğim performansa erişemedim. Fit olacağım.” ifadelerini kullandı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King'i ona benzettiler! Dinamo Kiev maçı sonrası sosyal medyayı salladı
Joshua King

Joshua King

NOR Norveç
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Joshua King, maçtan sonra değerlendirmeler yaptı. Sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkan Norveçli forvet, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini, ancak beraberliğin adil bir sonuç olduğunu söyledi. Henüz hazır olmadığını da sözlerine ekleyen 30 yaşındaki King, Fenerbahçe taraftarına da ayrı bir parantez açtı.

“İSTEDİĞİM PERFORMANSA ERİŞEMEDİM”

“Taraftarlarımızın etkisini burada da gördük. Bu tip atmosferler İngiltere’de de var ama burada gördüğüme hiç alışık değilim. Otelde ve stadyumda desteklendik. Fenerbahçe taraftarı harika. Kadıköy’deki maç için sabırsızlanıyorum. 2 aydır futbol oynamıyordum. Maç içerisinde istediğim performansa erişemedim. Fit olacağım.”

SOSYAL MEDYADA DALGA GEÇTİLER

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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