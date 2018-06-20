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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.06.2018 07:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman döneminin resmen sona ermesiyle birlikte Mathieu Valbuena'nın durumu da netlik kazandı.

Uzun süredir Kocaman'la ilgili kararı bekleyen Fransız yıldız takımda kaldı.

Fransız yıldız takımda kaldı

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Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'ın yoğun isteği sonrası takıma kazandırılan Valbuena ısrarla bireysel oynamayı tercih ettiği için sonunda formasını kaybetmişti.

Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'ın yoğun isteği sonrası takıma kazandırılan Valbuena ısrarla bireysel oynamayı tercih ettiği için sonunda formasını kaybetmişti.
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Kimi zaman hamle oyuncusu olan kimi zaman ise maçlarda hiç süre alamayan 33 yaşındaki futbolcu, Kocaman takımın başında kaldığı taktirde ayrılmaya karar vermişti.

Kimi zaman hamle oyuncusu olan kimi zaman ise maçlarda hiç süre alamayan 33 yaşındaki futbolcu, Kocaman takımın başında kaldığı taktirde ayrılmaya karar vermişti.
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Yeni yönetimin, yeni bir teknik adamla yola devam etme kararı en çok Valbuena'yı sevindiridi. Fransız futbolcu bu sayede yeni sezonda takımın değişilmez oyuncusu olmak istiyor.

Yeni yönetimin, yeni bir teknik adamla yola devam etme kararı en çok Valbuena'yı sevindiridi. Fransız futbolcu bu sayede yeni sezonda takımın değişilmez oyuncusu olmak istiyor.
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Avrupa dışından birçok ülkeden ciddi teklifler alan yetenekli futbolcu kariyerini üst düzey alanda devam ettirmeyi amaçlıyordu. Valbuena'nın şimdiki hedefi ise Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi'ne kalıp kendini tekrar kanıtlamak...

Avrupa dışından birçok ülkeden ciddi teklifler alan yetenekli futbolcu kariyerini üst düzey alanda devam ettirmeyi amaçlıyordu. Valbuena'nın şimdiki hedefi ise Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi'ne kalıp kendini tekrar kanıtlamak...
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Sarı-lacivertli kulüpte göreve gelen yeni yönetim ve futbol yapılanması da Valbuena'dan en üst düzeyde faydalanmayı düşünüyor.

Sarı-lacivertli kulüpte göreve gelen yeni yönetim ve futbol yapılanması da Valbuena'dan en üst düzeyde faydalanmayı düşünüyor.
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Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun da Valbuena ile çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun da Valbuena ile çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.
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Mathieu Valbuena 2017-2018 sezonunda 23'ü ilk 11'de olmak üzere 40 resmi maça çıktı.

Mathieu Valbuena 2017-2018 sezonunda 23'ü ilk 11'de olmak üzere 40 resmi maça çıktı.
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Rakip fileleri 8 kez havalandıran Fransız yıldız 16 kez de asist yaparken, toplam 24 gole doğrudan katkı sağladı. (MİLLİYET)

Rakip fileleri 8 kez havalandıran Fransız yıldız 16 kez de asist yaparken, toplam 24 gole doğrudan katkı sağladı. (MİLLİYET)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe mathieu valbuena

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