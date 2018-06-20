Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena

Uzun süredir Kocaman'la ilgili kararı bekleyen Fransız yıldız takımda kaldı.

Fransız yıldız takımda kaldı

1 / 8 Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'ın yoğun isteği sonrası takıma kazandırılan Valbuena ısrarla bireysel oynamayı tercih ettiği için sonunda formasını kaybetmişti.

2 / 8 Kimi zaman hamle oyuncusu olan kimi zaman ise maçlarda hiç süre alamayan 33 yaşındaki futbolcu, Kocaman takımın başında kaldığı taktirde ayrılmaya karar vermişti.

3 / 8 Yeni yönetimin, yeni bir teknik adamla yola devam etme kararı en çok Valbuena'yı sevindiridi. Fransız futbolcu bu sayede yeni sezonda takımın değişilmez oyuncusu olmak istiyor.

4 / 8 Avrupa dışından birçok ülkeden ciddi teklifler alan yetenekli futbolcu kariyerini üst düzey alanda devam ettirmeyi amaçlıyordu. Valbuena'nın şimdiki hedefi ise Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi'ne kalıp kendini tekrar kanıtlamak...

5 / 8 Sarı-lacivertli kulüpte göreve gelen yeni yönetim ve futbol yapılanması da Valbuena'dan en üst düzeyde faydalanmayı düşünüyor.

6 / 8 Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun da Valbuena ile çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.

7 / 8 Mathieu Valbuena 2017-2018 sezonunda 23'ü ilk 11'de olmak üzere 40 resmi maça çıktı.