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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso güzelliğiyle büyülüyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.08.2020 16:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso güzelliğiyle büyülüyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso güzelliğiyle büyülüyor!

Fenerbahçe, Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı.Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso da Türk takipçilerin radarına girdi.Genç güzelin takipçisi sayısı kısa süre içinde arttı ve fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.İşte Rita Alonso'nun birbirinden dikkat çeken paylaşımları...

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