Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür, Konferans Ligi listesinde adını göremedi, isyan etti! "Ben bunu haketmedim"

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacicvertliler yalnızca ligde değil Konferans Ligi'nde de şampiyonluk isterken, teknik direktör İsmail Kartal ince eleyip sık dokuyor.

Kartal, oyuncu listesi tercihlerinde performans verilerinin yanı sıra değişken bir çok durumu ele alıp oyuncu kadrolarına son halini verirken, beklenmedik bir durum yaşandı.

KARTAL'A İSYAN ETTİ

UEFA Konferans Ligi için verilen listede isminin olmadığını gören Mert Müldür, İsmail Kartal'ın bu kararı sonrası adeta yıkıldı. Kartal'ın bu kararına isyan ettiği öğrenilen Müldür, çevresine serzenişte bulunmaya başladı.

LİSTEDE ADINI GÖREMEDİ

A Milli Takım'ımızın da Ermenistan ile oynadığı maçta 61. dakikada oyuna dahil olan Müldür, milli formayı taşımaya devam ederken, İsmail Kartal'ın aldığı karar ile Konferans Ligi listesine eklenmemişti.

"BEN BUNU HAK ETMEDİM"

Bu karar sonrası Müldür, ne olduğunu anlayamazken yakın çevresise 'Neden ben!' 'Bunu hiç haketmedim' tarzında sezenişlerde bulunduğu kaydedildi.

Listeye eklenmeyen diğer isimler ise; Samet Akaydin, Fayed, Nazım Sangare, Emre Demir, Emre Mor, Burak Kapacak, Luan Peres, Lincoln, Bartuğ Elmaz.

