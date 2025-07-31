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Fenerbahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo'ya Galatasaraylı Mario Lemina'dan mesaj!

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Mario Lemina, Fenerbahçe'nin yeni transferi aynı zamanda eski takım arkadaşı da olan Nelson Semedo'ya mesaj gönderdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo'ya Galatasaraylı Mario Lemina'dan mesaj!
Berker İşleyen
Mario Lemina

Mario Lemina

GAB Gabon
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transferde hız kesmiyor. Geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar’ın bonservisini alan Sarı-Lacivertliler, aynı gün bir başka transferde daha anlaşma sağladı.

SEMEDO İSTANBUL’A GELİYOR

Fenerbahçe nin yeni transferi Nelson Semedo ya Galatasaraylı Mario Lemina dan mesaj! 1

Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’ın yıldız sağ beki Nelson Semedo ile el sıkıştı. Kulüp, oyuncunun sağlık kontrolleri için İstanbul’a geldiğini duyurdu.

LEMİNA’DAN SEMEDO’YA MESAJ

Fenerbahçe nin yeni transferi Nelson Semedo ya Galatasaraylı Mario Lemina dan mesaj! 2

Semedo’nun İstanbul’a hareketi sırasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray’ın geçen sezon Wolverhampton’dan transfer ettiği Mario Lemina, eski takım arkadaşı Semedo hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

“ARTIK RAKİBİZ”

Fenerbahçe nin yeni transferi Nelson Semedo ya Galatasaraylı Mario Lemina dan mesaj! 3

Lemina, “İki yıl boyunca aynı formayı giydik, aynı sahada ter döktük. Birbirimizi anlayıp, birlikte çözüm ürettik. Ama şimdi rakip olacağız. Dünyanın en büyük derbilerinden birinde karşı karşıya geleceğimizi hiç hayal etmezdim. Sana olan sevgi ve saygım bir yana, artık Galatasaray için her şeyimi vereceğim. Seni seviyorum, kardeşim” dedi.

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