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Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigo Becao, İstanbul'a geldi!

20.07.2023 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Udinese'den kadrosuna kattığı Rodrigo Becao, İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki Brezilyalı stoperi İstanbul'a getiren uçak, 00.20'de alana indi. Becao, yarınki sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe yeni sezon kadro planlaması kapsamında defans hattını güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerin, İtalya Serie A takımlarından Udinese forması giyen Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao ile uzun süredir devam eden transfer sürecinde sona geldi.

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27 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertliler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geleceğini açıkladı.

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Brezilyalı oyuncu gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Pasaport kontrolünden geçen oyuncu, daha sonra kulüp yetkilisi tarafından karşılanırken kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Rodrigo Becao’nun yarın sağlık kontrollerinden geçerek, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

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