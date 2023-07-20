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Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigo Becao kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Rodrigo Becao instagram hesabı ne? İşte hayatı

20.07.2023 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'ye transfer edildiğinin açıklanmasının ardından, başarılı futbolcu ile ilgili aramalar hız kazandı. Brezilyalı stoperin yaşı, hangi takımlarda oynadığı ve instargram hesabı en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigo Becao kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Rodrigo Becao instagram hesabı ne? İşte hayatı...

Rodrigo Becao

Rodrigo Becao

BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Rodrigo Becao, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Arama motorlarında Rodrigo Becao ile ilgili araştırma yapanlar, başarılı futbolcunun yaşını, mevkisini ve instagram hesabını sorguluyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigo Becao ile ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ RODRIGO BECAO KİMDİR?

Rodrigo Becao, 19 Ocak 1996 yılında Salvador, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 191 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper olarak görev almaktadır. İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giymektedir. Geçtiğimiz sezon 28 maça çıkan Rodrigo Becao, 2 gol 1 asist üretmiştir. Bahia ekibinde futbola başlamıştır. CSKA Moskova ve Udinese formaları giymiştir.

Rodrigo Becao, Campeonato Brasileiro Série B'deki ilk maçına Bahia formasıyla 28 Kasım 2015'te Atlético Goianiense karşısında çıktı.

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4 Temmuz 2018'de Rodrigo Becao, 2018-19 sezonu için Rusya Premier Ligi kulübü PFC CSKA Moskova'ya kiralık olarak katıldı. CSKA formasına ilk kez 27 Temmuz 2018'de, 2018 Rusya Süper Kupası'nda Lokomotiv Moskova karşısında çıktı.

6 Temmuz 2019'da Rodrigo Rodrigo Becao, İtalya Serie A tarafı Udinese ile 1,6 milyon € karşılığında sözleşme imzaladı. 25 Ağustos 2019'da Becão, Serie A'daki ilk maçında Dacia Arena'da AC Milan'ı 1-0 yenerek galibiyet golünü attı.

RODRIGO BECAO INSTAGRAM HESABI NE?

Defans hattında stoper olarak görev alan sağ ayaklı 1,91 boyundaki futbolcunun Instagram hesabı adı @rodrigobecao'dur. Kendi ismiyle Instagram hesabı kullanan 27 yaşındaki futbolcunun 120 bin takipçisi bulunuyor.

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