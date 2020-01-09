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  4. Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette kimdir? Simon Falette kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette kimdir? Simon Falette kaç yaşında?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.01.2020 05:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı ve İstanbul'a gelen Simon Falette sarı-lacivertli taraftar tarafından merak konusu oldu. Eintracht Frankfurt formasıyla bu sezon sadece 1 maça çıkabilen Falette kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? İşte tüm merak edilenler.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette kimdir? Simon Falette kaç yaşında?

Stoper arayışları devam eden Fenerbahçe aradığı ismi Almanya Bundesliga'da buldu. İşte Simon Falette ile ilgili merak edilenler.

SİMON FALETTE KİMDİR?

19 Şubat 1992 Le Mans doğrumlu olan Falette 1.85 boyunda ve stoper olarak görev yapıyor. Gine asıllı futbolcu aynı zamanda sol bek mevkisinde oynayabiliyor.

FC Tours U19'da kariyeri başlayan Falette Lorient, Stade Lavallois, Brest ve Metz formalarını giydikten sonra 2017'de 2.7 milyon Euro karşılığında E. Frankfurt'a transfer oldu.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Fransız stoperin kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Falette, bu sezon Bundesliga'da 1 maç, geçen sezon toplamda 14 maç ve 2017-2018 sezonunda toplam 29 maçta Eintracht Frankfurt formalarını giydi.


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