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Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat gerçeği ortaya çıktı! Sarı - lacivertliler için yaptığı şaşırttı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.09.2024 17:43
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Fenerbahçe'de kadro güçlendirme çalışmaları son sürat devam ediyor. Son olarak uzun süredir orta saha transferi üzerinde arayışlarını sürdüren sarı - lacivertliler, Jose Mourinho'nun isteği üzerine Serie A ekibi Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı renklerine bağladı. İtalyan gazeteciler, Kanaryanın yeni transferini anlatırken Fenerbahçe için yaptığı dikkatleri çekti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat gerçeği ortaya çıktı! Sarı - lacivertliler için yaptığı şaşırttı...
Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Transfer çalışmalarına son hızla devam eden Fenerbahçe, uzun zamandır aradığı orta sahayı İtalya'dan buldu. Fiorentina'dan Sofya Amrabat'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Sarı - lacivertlilerin yeni yıldızını İtalyan gazetecilerden Simone Bargellini ve Niccolo Santi değerlendirdi.

'AYRILMAK İÇİN ISRAR ETTİ'

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BARGELLINI:
"Fiorentina Amrabat'ı esas olarak oyuncunun isteği üzerine sattı. Amrabat, 2022 Dünya Kupası'ndaki mükemmel performansının ve etrafında artan ilginin ardından Ocak 2023'te Barcelona'ya gitmek istedi, Fiorentina reddetti ve ardından 2023 yazında, kendisini Utrecht'te çalıştırmış olan Ten Haag'ın isteğiyle Manchester United'ın yolunu tuttu."

SANTI:
"Fiorentina onu tutmak istedi ama Amrabat ayrılmakta ısrar etti, bu yüzden kulübün onu satması gerekiyordu. Teknik direktör Palladino ile iyi bir ilişkisi vardı ve ilk 11'e girebilirdi ama yine de ayrılmak istedi."

'MOURINHO'NUN TAM ARADIĞI OYUNCU'

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BARGELLINI:
"Bence Amrabat, bildiğimiz gibi çok pragmatik bir oyuna sahip olan ve büyük bir yoğunluğa sahip agresif, cesur oyuncular arayan Mourinho'nun tam aradığı oyuncu."

SANTI:
"İyi iş çıkarabilir çünkü taktiksel olarak Mourinho savunma yapmayı ve kontratağa çıkmayı seviyor. Amrabat çok fazla top kurtarıyor ve bu nedenle takım kontratağa çıktığındaki yardımlarıyla kilit isim olur."

'TÜM BÜYÜK LİGLERDE OYNAYABİLİR'

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BARGELLINI:
"Öncelikle fiziksel bir oyuncu olan Amrabat tüm büyük liglerde oynayabilir. Geçen yıl pek şans bulamadı ama ben onun Premier Lig'de de oynayabileceğine inanıyorum."

SANTI:
"Bence Premier Lig çok fiziksel bir lig ve Amrabat da fiziksel özelliklerini çok kullanan bir oyuncu. Aslında İngiltere'ye dönmek istiyordu ama Manchester United başka oyuncuları almaya karar verdi."

'LİGİN EN İYİ OYUNCULARINDAN'

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BARGELLINI:
"Amrabat müthiş bir fizikselliğe ve agresifliğe sahip. Savunmayı koruma, topları geri kazanma ve oyunu çevirme becerisiyle ligin en iyi oyuncularından. Çok teknik bir oyuncu değil ve oyunu hızlandırması gerektiğinde biraz zorlanıyor."

SANTI:
"Amrabat fiziksel olarak güçlü ve özellikle top rakipteyken çok önemli bir oyuncu. Takıma denge sağlıyor ve aynı zamanda kaliteli. En büyük kusurlarından biri yavaşlığı: hızlı bir oyuncu değil."

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Anahtar Kelimeler:
transfer José Mourinho fenerbahçe
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