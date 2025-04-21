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Fenerbahçe'nin yeni yıldız transferini duyurdular! Kadıköy'de yeni sambacı...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
21.04.2025 20:41
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Trendyol Süper Lig'de uzun süreli şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, 32. haftada ağır bir yara almıştı. Kanarya şampiyonluk şansını zora sokarken, gelecek sezon adına kadro planlamasını da yapıyor. Buna göre sarı-lacivertlilerin gözüne kestirdiği yeni yıldız adayı belli oldu.

Fenerbahçe'nin yeni yıldız transferini duyurdular! Kadıköy'de yeni sambacı...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk etmişti.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyordu. Buna göre sarı-lacivertlilerin transferdeki yeni hedefi belli oldu.

KADIKÖY'E YENİ SAMBACI

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Brezilya basınından Globo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Vasco de Gama forması giyen stoper Lucas Freitas ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin, genç oyuncunun performansını beğendiği ve daha önce kısa süreliğine de olsa Avrupa kariyeri olması nedeniyle bu transfere sıcak baktığı öne sürüldü. Yapılan iddialara göre Fenerbahçe cephesi, Freitas'ı geçtiğimiz sezondan bu yana takip ediyor.

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