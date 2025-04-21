Fenerbahçe'nin yeni yıldız transferini duyurdular! Kadıköy'de yeni sambacı...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk etmişti.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyordu. Buna göre sarı-lacivertlilerin transferdeki yeni hedefi belli oldu.

KADIKÖY'E YENİ SAMBACI

Brezilya basınından Globo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Vasco de Gama forması giyen stoper Lucas Freitas ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin, genç oyuncunun performansını beğendiği ve daha önce kısa süreliğine de olsa Avrupa kariyeri olması nedeniyle bu transfere sıcak baktığı öne sürüldü. Yapılan iddialara göre Fenerbahçe cephesi, Freitas'ı geçtiğimiz sezondan bu yana takip ediyor.