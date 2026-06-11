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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'a geliyor! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım ilk büyük bombayı patlattı! Mallorca ile el sıkışan sarı-lacivertliler, eski golcüsü Vedat Muriqi'yi İstanbul'a getiriyor.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'a geliyor! Anlaşma sağlandı
Emre Şen
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
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Fenerbahçe'de gerçekleştirilen tarihi olağanüstü genel kurulda başkanlık yarışını kazanan Aziz Yıldırım, taraftara verdiği sözleri tutmak ve yeni sezon kadrosunu erkenden şekillendirmek için transfer taarruzuna kalktı. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz özellikle santrfor bölgesi için kurmaylarına talimat veren Yıldırım, eski göz ağrısı Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaştı.

MALLORCA İLE 15 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe nin yeni yıldızı İstanbul a geliyor! Anlaşma sağlandı 1

Golcü transferi için uzun süredir İspanyol ekibi Mallorca ile dirsek temasında olan sarı-lacivertli yönetim, Aziz Yıldırım'ın bizzat devreye girmesiyle pazarlıklara hız verdi. İspanyol temsilcisiyle yapılan sıkı görüşmeler sonucunda tarafların 15 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden kesin olarak anlaşmaya vardığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin, bu yüksek bonservis bedelini Mallorca'ya 3 yıla yayılmış taksitler halinde ödeyeceği ve anlaşmada sonraki satıştan %10 pay maddesinin de bulunacağı belirtildi.

MURIQI BAVULLARI TOPLADI

Fenerbahçe nin yeni yıldızı İstanbul a geliyor! Anlaşma sağlandı 2

Kulüplerin el sıkışmasını sabırsızlıkla bekleyen ve Türkiye'ye dönmeye dünden razı olan Kosovalı yıldız golcü, müjdeli haberi alır almaz bavullarını topladı. Vedat Muriqi ve ailesinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a inmesi bekleniyor. Tecrübeli forvet, kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasıyla sergilediği üstün performansın ardından 21 milyon Euro gibi rekor bir bedelle İtalya'nın Lazio takımına transfer olan Muriqi, "en büyük hayalim" dediği Süper Lig şampiyonluğunu yaşamak için Kadıköy'e geri dönüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi fenerbahçe
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