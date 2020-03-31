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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Vedat Muriqi'ye Juventus kancası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.03.2020 20:14 | Son Güncelleme

Muriç, bir yandan Süper Lig'de golleri sıralarken, diğer yandan da Avrupa devlerini peşine taktı... Vedat Muriç ile ilgili son iddia ise gündem yaratacak cinsten! Buna göre Fenerbahçeli golcüyü üst düzey liglerden tam 7 takım istiyor. İşte Muriç'i isteyen takımlar ve transfer operasyonunun detayları...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Vedat Muriqi'ye Juventus kancası

Birçok Avrupa devinin peşinde olduğu, şu ana dek üst düzey liglerden 7 kulüp ile ismi anılan Kosovalı golcüyü son olarak Juventus'un istediği yönünde haberler yabancı basında yazılıp çiziliyordu.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Sarı lacivertliler, sezonun 2. yarısından itibaren yaşanan kötü gidişat ile şampiyonluk potasından hızla uzaklaşırken, gelecek sezonun kadro planlamasına yoğunlaştı bile. 2020-21 sezonuna yeni teknik direktörü, teknik kadrosu ve yeni oyuncularıyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe, rotasını şampiyonluk olarak belirleyecek ve son kurşununu atacak.

Yaşanan bu gelişmeler bir kenera, önceliğini yaz transfer sezonunda kaynak yaratmaya ayıran Sarı Kanarya, elindeki değerli oyunculardan vazgeçecek. Bu yöntemle hem mali krizden uzaklaşmak hem de FFP kıskacında rahatlama yaşamak isteyen sarı lacivertlilere müjdeli haber geliyor.

FİYATI BELLİ OLDU

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Vedat Muriç'i 20 milyon eurodan aşşağıya satmayı düşünmüyor. Juventus'un yıldız oyuncu için sarı lacivertli takımın kapısını çaldığı öğrenilirken pazarlıklara başlandığı bilgisi geldi. Vedat Muriç'in de bu transfere olumlu baktığı gelen haberler arasında.

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