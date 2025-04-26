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  4. Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca'dan inanılmaz rakam! 25 yıl sonra bir ilki başardı...

Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca'dan inanılmaz rakam! 25 yıl sonra bir ilki başardı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.04.2025 21:19
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Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Fenerbahçe mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, Anderson Talisca karşılaşmada attığı gole bir ilki başardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca'dan inanılmaz rakam! 25 yıl sonra bir ilki başardı...
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin golcü ismi Anderson Talisca, Süper Lig'de gollerine devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.

25 YIL SONRA BİR İLK

KMKM

Son olarak oynanan Gaziantep FK ağlarını da havalandıran Talisca, 2000/01'den bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste beş Süper Lig maçında gol atan altı oyuncudan biri oldu.

2000/01'den bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste beş Süper Lig maçında gol atan futbolcular:

Anderson Talisca
Edin Dzeko
Enner Valencia
Moussa Sow
Alex de Souza
Pierre van Hooijdonk

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Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Gaziantep FK Gaziantep FK
1 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

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Süper Lig son dakika fenerbahçe talisca
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