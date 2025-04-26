Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca'dan inanılmaz rakam! 25 yıl sonra bir ilki başardı...

Fenerbahçe'nin golcü ismi Anderson Talisca, Süper Lig'de gollerine devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.
Son olarak oynanan Gaziantep FK ağlarını da havalandıran Talisca, 2000/01'den bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste beş Süper Lig maçında gol atan altı oyuncudan biri oldu.
2000/01'den bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste beş Süper Lig maçında gol atan futbolcular:
Anderson Talisca
Edin Dzeko
Enner Valencia
Moussa Sow
Alex de Souza
Pierre van Hooijdonk
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