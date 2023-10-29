Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Pendikspor maçına damga vurdu! Tam 12 yıl sonra bir ilk...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadelenin yaşandığı maçta kazanan taraf, 5-0'lık skorla sarı - lacivertliler oldu. Bu sonuçla ligde 10'da 10 yapan Kanarya, liderliğini de sürdürdü.

Öte yandan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Erdem Canpolat (k.k), 43. dakikada İrfan Can Kahveci ile 65, 77 ve 87. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.

Karşılaşmada hat-trick yapan Edin Dzeko, 12 yıl sonra bir ilke imza atmış oldu.

Bosnalı yıldız, 2011 yılında Manchester City forması giydiği dönemde Tottenham'a karşı 4 gol atmış ve en son hat-trick'ini o zaman yapmıştı.

37 yaşındaki futbolcu, Pendikspor'a karşı da 3 gol atarak 12 aranın ardından bir maçta hat-trick'e imza attı.





