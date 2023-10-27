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Fenerbahçe'nin yıldızı en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacak!

27.10.2023 19:58 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.

Alexander Djiku

Alexander Djiku

GNA Gana
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki defans oyuncusu Alexander Djiku’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

EN AZ 1 AY SAHALARDAN UZAK

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı. Yıldız oyuncunun minimum 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

İşte yapılan açıklama:

"Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku’nun UEFA Konferans Ligi’nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir.
Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

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