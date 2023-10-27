Fenerbahçe'nin yıldızı en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacak!

Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki defans oyuncusu Alexander Djiku’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı. Yıldız oyuncunun minimum 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
İşte yapılan açıklama:
"Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku’nun UEFA Konferans Ligi’nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir.
Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"