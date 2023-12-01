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Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci bir taraftarın üstüne yürüdü, stat güvenliği araya girdi! Konuyla alakalı ilk açıklama geldi

01.12.2023 15:43 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Nordsjaelland karşısında 6-1 mağlup olması büyük şaşkınlık yaratırken, alınan bu şok skorun ardından maç sonu yaşananlar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından oldukça üzgün ve gergin olduğu görülen İrfan Can Kahveci'nin bir taraftarın üzerine yürüdüğü görüntüler kısa sürede gündem olurken, konutla alakalı olarak milli futbolcunun menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında karşılaştığı Nordsjaelland karşısında yediği 6 golle büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe'de moraller hayli bozulurken karşılaşmanın yankıları da sürüyor.

MAÇ BİTTİ ORTALIK KARIŞTI

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6-1'lik skorla sonuçlanan mücadelede son düdüğün çalmasıyla büyük üzüntü yaşayan Fenerbahçeli futbolcular adeta yıkılırken, milli futbolcu İrfan Can Kahveci, son düdüğün ardından tribünlerle tartışma yaşadı.

STAT GÜVENLİĞİ ARAYA GİRDİ

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Tribünlerin üstüne yürüdüğü görülen Kahveci'yi stat güvenliği ve takım arkadaşları sakinleştirmekte zorlanırken, o anlar sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

İŞTE O ANLAR...

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MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!

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Yaşanan bu olayın ardından konuyla alakalı olarak İrfan Can Kahveci'nin temsilcisinden açıklama geldi. Konuyla alakalı Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Batur Altıparmak "Maç başından beri, ısınmalar dahil Nordsjaelland tribününde bulunan bir Türk taraftar, İrfan Can'a ve ailesine küfrediyor. İrfan da oyuna girerken; 'Maç sonu görüşürüz' diyor. Maç sonunda tribündeki o arkadaş, küfürlerine ve tahriklerine devam ediyor. İrfan da tribüne doğru gidiyor. Orası Fenerbahçe tribünü değil ancak Danimarka'da yaşayan Türklerin de bulunduğu bir blok." ifadelerini kullandı.

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