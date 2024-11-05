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Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'de yırtık tespit edildi! İşte kaçıracağı maçlar...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.11.2024 07:58
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Fenerbahçe'nin başarılı isimlerinden İrfan Can Kahveci'den Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi. Çekilen MR'da yıldız isimde yırtık tespit edilirken en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'de yırtık tespit edildi! İşte kaçıracağı maçlar...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son oynadığı zorlu Trabzonspor derbisinden galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi.

YIRTIK TESPİT EDİLDİ

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çekilen MR'da yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

O MAÇLARDA YOK...

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İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçını ve ligde oynayacağı Sivasspor ve Kayserispor maçlarını kaçırması bekleniyor.

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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İrfan Can Kahveci Sakatlık son dakika fenerbahçe ilk 11
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