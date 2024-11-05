Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'de yırtık tespit edildi! İşte kaçıracağı maçlar...

Son oynadığı zorlu Trabzonspor derbisinden galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çekilen MR'da yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçını ve ligde oynayacağı Sivasspor ve Kayserispor maçlarını kaçırması bekleniyor.
29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.