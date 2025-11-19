Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio'ya dünya devi talip oldu!

İspanyol basını ile İtalyan medyasının ortak haberlerine göre Serie A ekibi Milan, Marco Asensio’yu “ideal transfer hedefi” olarak listesine ekledi. Kırmızı-siyahlıların, oyuncunun hem fiziksel durumu hem de sezon başından bu yana gösterdiği performansla ilgili ayrıntılı bir rapor talep ettiği aktarıldı. Milan yönetiminin, Asensio’nun mevcut rolü, sürekliliği ve sakatlık geçmişine dair tüm detayları araştırdığı ifade edilirken, bu gelişmenin Fenerbahçe cephesinde yakından takip edildiği belirtildi.

MİLAN’IN YENİ HEDEFİNDE ASENSIO VAR

İspanyol ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A devi Milan, Marco Asensio’yu kadro planlamasında öne çıkan isimlerden biri olarak değerlendiriyor. Fichajes’in haberine göre Milan yönetimi, takımın tecrübeli ve oyuna yön verebilecek bir profile ihtiyaç duyması nedeniyle Asensio için detaylı performans raporu talep etti.

BÜTÇEYİ ZORLAMAYACAK TRANSFER PLANI ARANIYOR

Aynı kaynaklar, Milan’ın transferde mali açıdan kulübün geleceğini riske atmadan ilerlemek istediğini belirtiyor. Yönetimin, ekonomik olarak sürdürülebilir bir teklif hazırlamak için farklı seçenekleri masaya yatırdığı, süreç olumlu ilerlerse Asensio’nun Serie A'ya transferinin gündeme gelebileceği ifade edildi.