Süper Kupa mağlubiyeti sonrası Yüksel Yıldırım patladı! "Musaba'nın hareketi hiç hoş olmadı"

Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybedilen maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım sessizliğini bozdu, yer yerinden oynadı! Eski oyuncusu Musaba'nın performansına şapka çıkaran Yıldırım, sarı-lacivertlilerden istedikleri İrfan Can Eğribayat transferi için de müjdeyi verdi. İşte başkanın gündem yaratan o açıklamaları...

Emre Şen
Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa mücadelesi sonrası Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Karşılaşmayı değerlendiren Yıldırım, transfer gündemine dair de çok net mesajlar verdi.

TRANSFERİ DUYURDU: "İRFAN CAN ARTIK BİZDE"

Sarı-lacivertli takımdan İrfan Can Eğribayat'ı kadrolarına katacaklarını resmen açıklayan Yıldırım, "Kaleci İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak forma giyecek" diyerek transferin bittiğini duyurdu.

"MUSABA CİĞERİMİZİ YAKTI AMA..."

Fenerbahçe formasıyla ilk maçında eski takımına karşı şov yapan Anthony Musaba hakkında da konuşan Yüksel Yıldırım, hem sitem etti hem de gurur duydu:

"Musaba'yı çok seviyorum, alırken iki ay pazarlık yaptım. İkinci babası gibiyim. Bizden ayrıldı, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Güzel de başladı. Yaptığı hareket, seyirciyi coşturma hareketi Samsunspor maçında yapmamalıydı, üzdü. Pek çok hoş olmadı."

"BEDAVAYA GİTMEDİ, 6 KATINI KAZANDIRDI!"

Musaba'nın transfer bedeliyle ilgili tartışmalara da son noktayı koyan başkan, "Bazıları yanlış anlamış 'bedava' dediğimi. 6 milyon Euro'ya aldılar dedim. Musaba'yı normalde veriyor olsaydım, bir sonraki satışından pay ve bonus alacaktım. O rakam belki 10-15'e çıkacaktı. Samsunspor tarihinde 5 ay kalıp 6 katı para kazandıran bir oyuncu olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Yüksel Yıldırım fenerbahçe
