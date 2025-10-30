Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski isyan etti: Beni burada sevmiyorlar!

Fenerbahçe’de son haftalarda performansıyla eleştirilerin odağında yer alan Sebastian Szymanski hakkında ülkesinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

NALEPA’DAN ÇARPICI SÖZLER

Türkiye’de daha önce Giresunspor, Sakaryaspor, Çorum FK ve Gençlerbirliği formaları giyen Michal Nalepa, Polonyalı gazeteci Tomasz Cwiakala’ya verdiği röportajda Szymanski’nin son durumunu değerlendirdi.

"GÖZDEN DÜŞTÜ"

Nalepa, teknik direktör Jose Mourinho’nun ayrılığının ardından Szymanski’nin takım içindeki konumunu kaybettiğini belirterek, “Szymanski Türkiye ligi seviyesine göre çok kaliteli bir oyuncu. Ancak şu anda kulüpte zor bir dönemden geçiyor. Mourinho onu seviyordu ve arkasında duruyordu, fakat Türkler onun kadar olumlu düşünmüyordu. Mourinho ayrıldıktan sonra Szymanski biraz gözden düştü” ifadelerini kullandı.

“BENİ BURADA SEVMİYORLAR DEDİ”

Nalepa, Szymanski’nin Türkiye’de kendini tam olarak kabul ettiremediğini de dile getirerek, “Genel olarak ondan pek hoşlanmıyorlar. Kendisi de bana, ‘Beni burada sevmiyorlar’ dedi” sözleriyle dikkat çekti.

AVRUPA’DAN YOĞUN İLGİ

Öte yandan Polonya basınında yer alan haberlere göre, daha önce Borussia Dortmund’un radarına giren Szymanski hâlâ Alman kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki dönemde Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma transfer olabileceği belirtiliyor.