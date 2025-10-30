SPOR

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski isyan etti: Beni burada sevmiyorlar!

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de son haftalarda eleştirilerin hedefi olan Sebastian Szymanski için vatandaşı Michal Nalepa dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nalepa, Mourinho sonrası Szymanski’nin gözden düştüğünü belirterek, “Beni burada sevmiyorlar” dediğini aktardı. İşte detaylar... (Son dakika FB haberi)

Berker İşleyen
Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

POL Polonya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de son haftalarda performansıyla eleştirilerin odağında yer alan Sebastian Szymanski hakkında ülkesinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

NALEPA’DAN ÇARPICI SÖZLER

Fenerbahçe nin yıldızı Sebastian Szymanski isyan etti: Beni burada sevmiyorlar! 1

Türkiye’de daha önce Giresunspor, Sakaryaspor, Çorum FK ve Gençlerbirliği formaları giyen Michal Nalepa, Polonyalı gazeteci Tomasz Cwiakala’ya verdiği röportajda Szymanski’nin son durumunu değerlendirdi.

"GÖZDEN DÜŞTÜ"

Fenerbahçe nin yıldızı Sebastian Szymanski isyan etti: Beni burada sevmiyorlar! 2

Nalepa, teknik direktör Jose Mourinho’nun ayrılığının ardından Szymanski’nin takım içindeki konumunu kaybettiğini belirterek, “Szymanski Türkiye ligi seviyesine göre çok kaliteli bir oyuncu. Ancak şu anda kulüpte zor bir dönemden geçiyor. Mourinho onu seviyordu ve arkasında duruyordu, fakat Türkler onun kadar olumlu düşünmüyordu. Mourinho ayrıldıktan sonra Szymanski biraz gözden düştü” ifadelerini kullandı.

“BENİ BURADA SEVMİYORLAR DEDİ”

Fenerbahçe nin yıldızı Sebastian Szymanski isyan etti: Beni burada sevmiyorlar! 3

Nalepa, Szymanski’nin Türkiye’de kendini tam olarak kabul ettiremediğini de dile getirerek, “Genel olarak ondan pek hoşlanmıyorlar. Kendisi de bana, ‘Beni burada sevmiyorlar’ dedi” sözleriyle dikkat çekti.

AVRUPA’DAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe nin yıldızı Sebastian Szymanski isyan etti: Beni burada sevmiyorlar! 4

Öte yandan Polonya basınında yer alan haberlere göre, daha önce Borussia Dortmund’un radarına giren Szymanski hâlâ Alman kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki dönemde Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma transfer olabileceği belirtiliyor.

