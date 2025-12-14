SPOR

Rıdvan Dilmen canlı yayında bombayı patlattı! Icardi kalıyor mu gidiyor mu? "Yüzde 70..." diyerek o tarihi verdi!

Galatasaray'ın Antalyaspor'u deplasmanda 4-1'le geçtiği gecenin ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı tespitler geldi. Sports Digitale ekranlarında konuşan Dilmen, maçın yıldızını ilan ederken Mauro Icardi bilmecesine son noktayı koydu. Arjantinli yıldızın yönetime verdiği gizli mesajı deşifre eden Dilmen, yeni sözleşme ihtimalini açıkladı.

Emre Şen
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor engelini 4-1 gibi net bir skorla aşarken, maç sonu Rıdvan Dilmen'in analizleri geceye damga vurdu. Sports Digitale YouTube kanalında maçı yorumlayan Dilmen, Leroy Sane'nin performansına övgüler yağdırırken, Icardi'nin geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

"MAÇIN EN İYİSİ LEROY SANE"

Galatasaray'ın oyununu ikiye ayıran Dilmen, sahanın yıldızı olarak Alman panzeri Leroy Sane'yi işaret etti.

Usta yorumcu, "Galatasaray ilk yarıda hücum silahlarıyla tek kale oynarken 2 gol buldu; ikinci yarıda da kontra atak silahlarıyla 2 gol buldu. Barış Alper Yılmaz kuvvetli ama koordinasyonunda problem vardı. Ancak Leroy Sane muhteşem oynadı, tartışmasız maçın en iyi futbolcusu Sane'ydi" ifadelerini kullandı.

"ICARDI O PAYLAŞIMLA MESAJI ÇAKTI!"

Mauro Icardi'nin 70 metre koşup attığı golü ve sonrasındaki tavırlarını değerlendiren Dilmen, yıldız oyuncunun sosyal medya paylaşımlarının "yönetime mesaj" olduğunu belirtti.

Dilmen, "Icardi, penaltısız Osimhen'den daha fazla gol attı. Demoralize olmasına rağmen o koşuyu yapıp skoru değiştirmesi çok değerli. Üzüntüleri, kaprisleri olabilir ama Icardi İstanbul'dan ayrılmak istemez. O paylaşımıyla aslında mesajı yönetime veriyor" dedi.

"YÜZDE 70 YENİ İMZAYI ATTIRACAKLAR"

Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak haberi veren Rıdvan Dilmen, yeni sözleşme için oran verdi:

"Ben önümüzdeki günlerde açıkçası bir gelişme olacağını düşünüyorum. Icardi'ye yüzde 70 yeni imza attıracaklar. Bence 1+1 yıllık sözleşmeyi hak ediyor. Eğer devre arası olur da 'gel' demezlerse film orada kopar. Ama imza atılırsa temposu ve çalışması artacaktır. Belki de takım devre arasında Icardi sayesinde 4-4-2'ye evrilir."

