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Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'ten Ajax açıklaması! ''Türkiye'de herkes şokta''

04.11.2023 17:02 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, eski kulübü Ajax'ın durumunu hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'ten Ajax açıklaması! ''Türkiye'de herkes şokta''
Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ajax'ın efsaneleri arasında yer alan ve sezon başında takımın küçülmeye gitmesinden dolayı Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic'ten Ajax'ın son durumu hakkında açıklamalar geldi.

"TÜRKİYE'DE HERKES ŞOKTA"

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"Ajax'ı seven ve kulübü kalbinde hisseden herkes hayal kırıklığı ve acı hisseder. Ama bazen hayatta bazı şeylerin olmasının bir nedeni vardır; bazı şeyleri takdir etmeyi ve saygı duymayı öğrenmek. Türkiye'de herkes Ajax'ın performansı nedeniyle şokta, tıpkı tüm dünyanın şaşkın olduğu gibi"

"İŞLERİ DÜZELTECEKLERDİR"

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"Louis van Gaal, Michael van Praag, Danny Blind ve John van't Schip gibi Ajax'ın ne olduğunu bilen insanlarla Ajax toparlanacaktır. Başarılı olmak için ne gerektiğini biliyorlar ve işleri düzelteceklerdir"

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