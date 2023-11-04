Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'ten Ajax açıklaması! ''Türkiye'de herkes şokta''

Ajax'ın efsaneleri arasında yer alan ve sezon başında takımın küçülmeye gitmesinden dolayı Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic'ten Ajax'ın son durumu hakkında açıklamalar geldi.

"TÜRKİYE'DE HERKES ŞOKTA"

"Ajax'ı seven ve kulübü kalbinde hisseden herkes hayal kırıklığı ve acı hisseder. Ama bazen hayatta bazı şeylerin olmasının bir nedeni vardır; bazı şeyleri takdir etmeyi ve saygı duymayı öğrenmek. Türkiye'de herkes Ajax'ın performansı nedeniyle şokta, tıpkı tüm dünyanın şaşkın olduğu gibi"

"İŞLERİ DÜZELTECEKLERDİR"

"Louis van Gaal, Michael van Praag, Danny Blind ve John van't Schip gibi Ajax'ın ne olduğunu bilen insanlarla Ajax toparlanacaktır. Başarılı olmak için ne gerektiğini biliyorlar ve işleri düzelteceklerdir"





