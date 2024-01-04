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Fenerbahçe'nin yıldızı Umut Nayir yönetime ayrılık talebini iletti, Sarı-Lacivertli kurmaylar bu talebi uygun gördü!

04.01.2024 16:06 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin sezon başında Eyüpspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Umut Nayir, istediği süreyi bulamayınca yönetim ile görüşerek ayrılma talebini iletti. İşte detaylar...

Umut Nayir

Umut Nayir

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Eyüpspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Umut Nayir, beklediği süre ve şansı bulamayınca İsmail Kartal ile görüşerek Euro 2024 için düzenli forma şansı istediğini dile getirdi.

YILDIZLARIN GÖLGESİNDE KALDI

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Sezon başında transfer olan Umut Nayir, Dzeko ve Batshuayi'nin gölgesinde kalarak istediği performansı sergileyemedi. Bu durum, oyuncunun ayrılık talebini doğurdu.

Ümraniyespor'da geçen sezon Süper Lig'de etkileyici bir performans sergileyen Umut Nayir, Fenerbahçe forması altında 12 maçta gol kaydedememesiyle beklenen katkıyı sağlayamadı.

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