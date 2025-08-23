Fenerbahçe'nin yıldızı Yusuf Akçiçek'e Avrupa devlerinden kanca!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, genç yıldız Yusuf Akçiçek'le PSG'nin ilgilendiği söyleniyordu. İtalyan basınından çıkan haberlere göre PSG bu transferde yalnız değil.

Corriere dello Sport'un haberine göre Inter, 20 Ağustos'ta Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek için resmi teklifini iletti. İtalyan ekibi, 16 milyon euro'luk bir bonservis önerdi. Sarı-lacivertli yönetim ise bu teklifi düşük buldu. Fenerbahçe, 19 yaşındaki stoper için daha yüksek bir rakam bekliyor. Oyuncunun potansiyeli ve Avrupa piyasasındaki ilgisi nedeniyle fiyatın artacağı düşünülüyor.

SADECE INTER'İN RADARINDA DEĞİL!

Yusuf Akçiçek yalnızca Inter'in değil, Paris Saint-Germain'in de radarında. Fransız devinin yanı sıra Premier League ve Bundesliga kulüplerinin de genç futbolcu için nabız yokladığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe'de geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Savunmadaki başarılı müdahaleleri ve oyun kurma becerisiyle scoutların raporlarına girmeyi başardı.