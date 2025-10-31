SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin yıldızına Avrupa devi talip oldu! Sezon başında gelmişti, gidiyor mu?

Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Marco Asensio'ya Avrupa devi talip oldu. Sarı-lacivertlilere transfer olarak büyük ses getiren Asensio için Sevilla devre arasında teklif yapmaya hazırlanıyor. | Fenerbahçe haberleri...

Fenerbahçe'nin yıldızına Avrupa devi talip oldu! Sezon başında gelmişti, gidiyor mu?
Emre Şen
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi yaşanıyor... Sezon başında PSG'den transfer edilen İspanyol oyuncu için Sevilla kolları sıvadı. | Fenerbahçe haberleri...

SEVILLA TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Fenerbahçe nin yıldızına Avrupa devi talip oldu! Sezon başında gelmişti, gidiyor mu? 1

El Nacional'de yer alan habere göre; Alexis Sanchez'le yolları ayırmak isteyen Sevilla, Alexis'in yerine Marco Asensio'yu transfer etmek istiyor. Devre arasında sarı-lacivertli takımın kapısını çalmaya hazırlanan Sevilla'nın bu transferde ısrarcı olacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe nin yıldızına Avrupa devi talip oldu! Sezon başında gelmişti, gidiyor mu? 2

Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den transfer ettiği 29 yaşındaki Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 9 maçta, 2 gol ve 1 asistlik katı yaparak taraftarın kısa süre içinde gözüne girmeyi başardı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ın eski yıldızı dönerci oldu! Şampiyonlar Ligi'nde bile oynamıştı...Beşiktaş'ın eski yıldızı dönerci oldu! Şampiyonlar Ligi'nde bile oynamıştı...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma
Anahtar Kelimeler:
Marco Asensio fenerbahçe sevilla Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.