Fenerbahçe'nin yıldızına Avrupa devi talip oldu! Sezon başında gelmişti, gidiyor mu?

Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi yaşanıyor... Sezon başında PSG'den transfer edilen İspanyol oyuncu için Sevilla kolları sıvadı. | Fenerbahçe haberleri...

SEVILLA TRANSFER ETMEK İSTİYOR

El Nacional'de yer alan habere göre; Alexis Sanchez'le yolları ayırmak isteyen Sevilla, Alexis'in yerine Marco Asensio'yu transfer etmek istiyor. Devre arasında sarı-lacivertli takımın kapısını çalmaya hazırlanan Sevilla'nın bu transferde ısrarcı olacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den transfer ettiği 29 yaşındaki Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 9 maçta, 2 gol ve 1 asistlik katı yaparak taraftarın kısa süre içinde gözüne girmeyi başardı.