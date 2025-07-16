SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin yıldızından beklenmedik talep! "Mourinho varsa ben yokum" dedi, menajerine talimatı verdi: Bana kulüp bul... Ezeli rakibe gidebilir

Fenerbahçe'nin yıldızı geçtiğimiz sezon beklediği süreleri bulamaması üzerine menajerine 'bana kulüp bul' talimatı verdiği öğrenilirken, ezeli rakibe gitme ihtimalinin de olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yıldızından beklenmedik talep! "Mourinho varsa ben yokum" dedi, menajerine talimatı verdi: Bana kulüp bul... Ezeli rakibe gidebilir
Berker İşleyen

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de takıma katılan isimler kadar ayrılan isimler de ses getirecek gibi duruyor. Birçok isimle görüşme halinde olan Sarı-Lacivertliler'de 2021 yılından bu yana forma giyen milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun gelişinden bu yana yedek kulübesine hapsolurken sürpriz bir karar aldı.

Yeni sezonda Portekizli çalıştırıcının planlarında yer almadığı belirtilen Kahveci, Mourinho'nun takımda kalmasıyla menajerine talimat verdiği öğrenildi.

"BANA KULÜP BUL"

Fenerbahçe nin yıldızından beklenmedik talep! "Mourinho varsa ben yokum" dedi, menajerine talimatı verdi: Bana kulüp bul... Ezeli rakibe gidebilir 1

Takvim'in haberine göre, İrfan Can Kahveci menajeriyle yaptığı görüşmede, "Bana Avrupa'dan bir kulüp bul" talimatı verdi. Menajerinin, oyuncusu için Avrupa'da kulüp arayışlarına başladığı ve çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

EZELİ RAKİBE GİDEBİLİR

Fenerbahçe nin yıldızından beklenmedik talep! "Mourinho varsa ben yokum" dedi, menajerine talimatı verdi: Bana kulüp bul... Ezeli rakibe gidebilir 2

Tecrübeli futbolcunun durumu, ezeli rakip Beşiktaş tarafından da yakından takip ediliyor. İrfan Can'ın Fenerbahçe'den ayrılma kararı alması halinde, Beşiktaş'ın resmi temaslara başlayacağı ifade ediliyor.

3 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe nin yıldızından beklenmedik talep! "Mourinho varsa ben yokum" dedi, menajerine talimatı verdi: Bana kulüp bul... Ezeli rakibe gidebilir 3

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can, geçen sezon 42 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım formasını ise 41 kez giydi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talisca'ya çok sürpriz talip! Geri dönebilirTalisca'ya çok sürpriz talip! Geri dönebilir
Osimhen sonunda deliye döndü! Başkana öyle şeyler dedi ki...Osimhen sonunda deliye döndü! Başkana öyle şeyler dedi ki...
Anahtar Kelimeler:
transfer İrfan Can Kahveci son dakika fenerbahçe mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alevler büyüyor... Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındı

Alevler büyüyor... Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındı

Ankara'da belediye otobüsü kazası! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da belediye otobüsü kazası! Çok sayıda yaralı var

Osimhen sonunda deliye döndü! Başkana öyle şeyler dedi ki...

Osimhen sonunda deliye döndü! Başkana öyle şeyler dedi ki...

Hakan Çalhanoğlu'nda olanlar oldu! Inter'den açıklama geldi... Başkan resmen açıkladı!

Hakan Çalhanoğlu'nda olanlar oldu! Inter'den açıklama geldi... Başkan resmen açıkladı!

Talisca'ya çok sürpriz talip! Geri dönebilir

Talisca'ya çok sürpriz talip! Geri dönebilir

F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.