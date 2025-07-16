Fenerbahçe'nin yıldızından beklenmedik talep! "Mourinho varsa ben yokum" dedi, menajerine talimatı verdi: Bana kulüp bul... Ezeli rakibe gidebilir

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de takıma katılan isimler kadar ayrılan isimler de ses getirecek gibi duruyor. Birçok isimle görüşme halinde olan Sarı-Lacivertliler'de 2021 yılından bu yana forma giyen milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun gelişinden bu yana yedek kulübesine hapsolurken sürpriz bir karar aldı.

Yeni sezonda Portekizli çalıştırıcının planlarında yer almadığı belirtilen Kahveci, Mourinho'nun takımda kalmasıyla menajerine talimat verdiği öğrenildi.

"BANA KULÜP BUL"

Takvim'in haberine göre, İrfan Can Kahveci menajeriyle yaptığı görüşmede, "Bana Avrupa'dan bir kulüp bul" talimatı verdi. Menajerinin, oyuncusu için Avrupa'da kulüp arayışlarına başladığı ve çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

EZELİ RAKİBE GİDEBİLİR

Tecrübeli futbolcunun durumu, ezeli rakip Beşiktaş tarafından da yakından takip ediliyor. İrfan Can'ın Fenerbahçe'den ayrılma kararı alması halinde, Beşiktaş'ın resmi temaslara başlayacağı ifade ediliyor.

3 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can, geçen sezon 42 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım formasını ise 41 kez giydi.