Fenerbahçe'nin yıldızından çok şaşırtan talep: Trabzonspor'a gitmek istiyorum!

Fenerbahçe’de Anthony Musaba transferi sonrası kadro planlamasında geri planda kalan Oğuz Aydın’ın durumu netlik kazanmadı. Sarı-lacivertli yönetim, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Rusya’dan gelen teklifte önemli mesafe kat etse de futbolcunun tercihi süreci farklı bir noktaya taşıdı.

TRABZONSPOR'A GİTMEK İSTİYOR

HT Spor’un aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, CSKA Moskova ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Ancak milli futbolcu, Rus ekibinden gelen bu teklife sıcak bakmadı. Oğuz Aydın’ın önceliğinin Süper Lig’de kalmak olduğu ve kendisine ciddi ilgi gösteren Trabzonspor’da forma giymek istediği öğrenildi.

TEKKE'YE İLETİLDİ

Genç oyuncunun bu isteğini hem Fenerbahçe yönetimine hem de Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’ye ilettiği belirtildi. Oğuz Aydın’ın bordo-mavili formayı giymeye istekli olması, iki kulüp arasındaki temasları hızlandırabilir.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanlarının bir araya gelerek transferin şartlarını masaya yatırması bekleniyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin seyri, Oğuz Aydın’ın yeni sezondaki adresini belirleyecek.