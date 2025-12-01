SPOR

Fenerbahçe'nin yıldızından maçın hakemine canlı yayında tepki

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Galatasaray derbisi sonrası konuştu. Fred, "Oyun çok durdu. Verilen uzatma çok kısaydı, maç daha da uzayabilirdi bence." dedi.

Emre Şen
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe formasıyla 100. maçına çıkan Fred, "Çok mutluyum, Fenerbahçe'de 100. maçıma çıktım. Takımımla gurur duyuyorum. Burada 3. yılım, Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Fenerbahçe benim ailem." dedi.

"MAÇI BİZ HAK ETMİŞTİK"

Maçı kazanmaya yakın tarafın Fenerbahçe olduğunu vurgulayan Fred, "Maçı hak ettik. Çok iyi oynadık. Bir gol attık son dakikalarda ama yarattığımız fırsatlar vardı, değerlendirseydik daha iyi olacaktı. Bu fırsatları maalesef değerlendiremedik. Kazanabilirdik." ifadelerini kullandı.

FRED'DEN HAKEME TEPKİ

Hakemin verdiği ek sürenin yetersiz olduğunu düşünen Fred, "Oyun çok durdu. Verilen uzatma çok kısaydı, maç daha da uzayabilirdi bence. Takımımla gurur duyuyorum. Herkes aynı istikamette hareket etti. Bugün 1 puan aldık, hâlâ yarıştayız. Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe fred
