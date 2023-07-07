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Fenerbahçe'nin yıldızları Arda Güler'in Real Madrid'e imzasını canlı izledi! Genç oyuncu gözyaşlarını tutamadı

07.07.2023 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler yeni takımına imza atarken, genç oyuncunun imzasını Fenerbahçeli futbolcular da kulüpte takip etti. Güler'in imza attığı sırada oldukça duygusal anlar da yaşandı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, toplam 20+10 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer oldu. 18 yaşındaki futbolcu, eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez'in de katıldığı törenle yeni takımında 6 yıllık sözleşmeye imza attı.

"HAYATIMIN EN ÖZEL GÜNÜ"

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Arda Güler basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak çok büyük bir gurur." dedi.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR DA TAKİP ETTİ

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Arda Güler'in Madrid’in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri isimli tesislerde düzenlenen imza törenini, Fenerbahçeli eski takım arkadaşları hep birlikte takip ederken duygusal anlar da yaşandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

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Arda Güler'in imza attığı esnada genç oyuncu Yiğif Efe Demir oldukça duygusal anlar yaşadı. 18 yaşındaki oyuncu gözyaşlarına hakim olamazken, Mert Hakan Yandaş kendisine sarılarak duygularına ortak oldu.


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