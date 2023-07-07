Fenerbahçe'nin yıldızları Arda Güler'in Real Madrid'e imzasını canlı izledi! Genç oyuncu gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, toplam 20+10 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer oldu. 18 yaşındaki futbolcu, eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez'in de katıldığı törenle yeni takımında 6 yıllık sözleşmeye imza attı.

"HAYATIMIN EN ÖZEL GÜNÜ"

Arda Güler basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak çok büyük bir gurur." dedi.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR DA TAKİP ETTİ

Arda Güler'in Madrid’in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri isimli tesislerde düzenlenen imza törenini, Fenerbahçeli eski takım arkadaşları hep birlikte takip ederken duygusal anlar da yaşandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Arda Güler'in imza attığı esnada genç oyuncu Yiğif Efe Demir oldukça duygusal anlar yaşadı. 18 yaşındaki oyuncu gözyaşlarına hakim olamazken, Mert Hakan Yandaş kendisine sarılarak duygularına ortak oldu.