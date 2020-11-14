Fenerbahçe ocakta Deniz Türüç'ü verip Visca'yı isteyecek

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, bu hedefinden sapmamak için işi sıkı tutuyor. Sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemine de bomba gibi girmeyi planlıyor.

Süper Lig'de aldığı 5 galibiyet 2 beraberlik ve son olarak İttifak Holding Konyaspor'a aldığı 2-0'lık şok mağlubiyet ile performans düşüklüğünden yakından Erol Bulut transfer için Emre Belözoğlu ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan her transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden biri yeniden gündeme geldi.

DENİZ TÜRÜÇ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Sezon başında kadroda forma şansı bulamayacağı düşünülen Deniz Türüç Başakşehir'e kiralık olarak gönderildi. Yıldız isim Başakşehir'de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekerken Milli Takım'a kadar yükseldi.

Başarılı futbolcu son olarak Hırvatistan'la oynanan milli maçta gol kaydetti. A Spor'un haberine göre; Başakşehir yönetiminin, Deniz Türüç'ün bu performansı sonrası yıldız oyuncunun bonservisini alma kararı aldığı öğrenildi.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

Başakşehir, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planlarken, istenen bonservis bedeli de belli oldu. Sarı- lacivertli ekip Deniz Türüç'ün bonservisi için en az 2 milyon euroluk bir talepte bulunması beklendiği ifade edildi.