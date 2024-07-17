Fenerbahçe Oğuz Aydın için yaptığı transfer açıklamasında Galatasaray'ı çok kızdırdı!

Transferlerine devam eden Fenerbahçe, son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Oğuz Aydın transferini resmen açıklamıştı.

Sarı-Lacivertliler'in Oğuz Aydın transferini açıkladığı videoda Galatasaray'a yaptığı göndermeyle Sarı-Kırmızılılar'ı oldukça kızdırdı.

'FLORYA' ARAMASINA YANIT VERMEDİ

Sarı lacivertli takımın paylaştığı videoda Oğuz Aydın'ı telefonla arayan birinin olduğu görüldü. Arama yapan kişinin isminin "Florya" olması dikkat çekti.

BATMAN MASKESİ DETAYI...

Oğuz Aydın'ın telefon sesine kulaklarını kapatması videoda dikkat çeken bir başka detay oldu. Öte yandan transfer videosundaki hurdacı arabasında bulunan Batman maskesi de Batshuayi'ye gönderme olarak yorumlandı.