Fenerbahçe "Oh" diyemiyor! Yıldız futbolcunun transferi tam "Bitti" derken ortaya çıkan paylaşımları her şeyi suya düşürdü

Fenerbahçe'de yeni hoca ve transfer mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Joachim Löw'ü takımın başına getirmek için yoğun çaba sarf eden Başkan Ali Koç'a, bek sorununu çözmek için kadroya katmayı düşündüğü Fabricio Bustos'tan kötü haber geldi.

RIVER PLATE'TE OYNAMAK İSTİYOR

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Fabricio Bustos'un geçmiş yıllarda River Plate'te oynamak istediğine dair paylaşımları ortaya çıktı.

BEDELSİZ TRANSFER OLABİLECEK

Öte yandan Arjantinli sağ bekin futbolcu olan ağabeyi, kardeşinin River Plate'te oynamasını destekler açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Bustos, kendisini isteyen takımlara bedelsiz olarak transfer olabilecek.

