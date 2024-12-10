Fenerbahçe olmadı, Galatasaray'dan dev transfer çalımı! Anderson Talisca için görüştüler ve...

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giyen ve performansıyla taraftarın sevgilisi olan Anderson Talisca'nın ismi son haftalarda Fenerbahçe ile anılırken, Brezilyalı oyuncu için hiç beklenmedik bir transfer iddiası gündeme geldi.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan ve ara transferde kadrosuna takviyeler yapacak olan Galatasaray'a, Anderson Talisca'nın önerildiği öğrenildi.

GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

TV 100'de sarı-kırmızılı takımla ilgili transfer gelişmesini aktaran gazeteci Haluk Yürekli "Anderson Talisca, Galatasaray'a önerildi. Şartlar masaya kondu." derken,"Galatasaray tarafı, 'Biz istersek Talisca transferini gerçekleştirebiliriz' diyor. Galatasaray, o bölgeye 9.5 numara oynayabilecek oyuncu arayışında. Ocak ayında Galatasaray'ın transfer sayısı 3'ten fazla olabilir." açıklamasını yaptı.

SON KARAR OKAN BURUK'UN

Öte yandan Galatasaray yönetiminin, 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisine sahip olan Al Nassr'ın yöneticileriyle görüştüğü ancak konu ile ilgili incelemelerde bulunan Okan Buruk'un son kararı vereceği belirtildi.