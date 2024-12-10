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Fenerbahçe olmadı, Galatasaray'dan dev transfer çalımı! Anderson Talisca için görüştüler ve...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.12.2024 08:37
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Süper Lig'de devre arasına az bir süre kala çalışmalarına hızlandıran ekiplerden Galatasaray'ın gündemine, ismi yakın zaman önce Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca'nın geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe olmadı, Galatasaray'dan dev transfer çalımı! Anderson Talisca için görüştüler ve...
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giyen ve performansıyla taraftarın sevgilisi olan Anderson Talisca'nın ismi son haftalarda Fenerbahçe ile anılırken, Brezilyalı oyuncu için hiç beklenmedik bir transfer iddiası gündeme geldi.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan ve ara transferde kadrosuna takviyeler yapacak olan Galatasaray'a, Anderson Talisca'nın önerildiği öğrenildi.

GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

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TV 100'de sarı-kırmızılı takımla ilgili transfer gelişmesini aktaran gazeteci Haluk Yürekli "Anderson Talisca, Galatasaray'a önerildi. Şartlar masaya kondu." derken,"Galatasaray tarafı, 'Biz istersek Talisca transferini gerçekleştirebiliriz' diyor. Galatasaray, o bölgeye 9.5 numara oynayabilecek oyuncu arayışında. Ocak ayında Galatasaray'ın transfer sayısı 3'ten fazla olabilir." açıklamasını yaptı.

SON KARAR OKAN BURUK'UN

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Öte yandan Galatasaray yönetiminin, 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisine sahip olan Al Nassr'ın yöneticileriyle görüştüğü ancak konu ile ilgili incelemelerde bulunan Okan Buruk'un son kararı vereceği belirtildi.

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