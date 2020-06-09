Fenerbahçe Opet, Bianka Busa ve Cansu Çetin'i kadrosuna dahil etti

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, geride kalan sezonda Romanya'nın Volei Alba Blaj takımında forma giyen 1994 doğumlu smaçör Bianka Busa'nın yanı sıra son olarak Galatasaray'da görev alan 1993 doğumlu bir başka smaçör Cansu Çetin'i kadroya dahil etti.

Bu arada kulübün altyapısından pasör Lila Şengün ve libero Gülce Güçtekin ile sarı-lacivertlilerin 2. lig takımında forma giyen pasör Hilal Kocakara da gelecek sezon Fenerbahçe Opet kadrosunda yer alacak.

