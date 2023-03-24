Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! 2023 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl? Son 4'te 3 Türk takımı

Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmeyi başararak adından söz ettirdi. Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk karşılaşmada 3-0 yendiği Imoco Conegliano'yu setlerde 2-0 öne geçerek alt etti. İşte CEV Şampiyonlar Lig yarı final eşleşmeleri...
CEV Şampiyonlar Lig yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
Fenerbahçe Opet – Vakıfbank
Eczacıbaşı – Novara
Eczacıbaşı ve Vakıfbank yarı finale yükselmeyi başarmıştı.
Fenerbahçe Opet, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Imoco Conegliano karşısında rövanş maçında setlerde 2-0 öne geçerek son dörde yazdırmayı başardı.
Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde on 4 arasına kalan üçüncü Türk takımı oldu.