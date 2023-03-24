SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! 2023 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl? Son 4'te 3 Türk takımı

Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! 2023 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl? Son 4'te 3 Türk takımı

24.03.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Opet çeyrek final rövanş maçında Imoco Volley'i 2-0 yenerek son 4 arasına kalan üçüncü Türk takımı olmayı başardı. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl? İşte CEV Şampiyonlar Lig yarı final eşleşmeleri...

Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! 2023 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl? Son 4'te 3 Türk takımı

Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmeyi başararak adından söz ettirdi. Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk karşılaşmada 3-0 yendiği Imoco Conegliano'yu setlerde 2-0 öne geçerek alt etti. İşte CEV Şampiyonlar Lig yarı final eşleşmeleri...

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ YAI FİNAL EŞLEŞMELERİ

CEV Şampiyonlar Lig yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe Opet – Vakıfbank
Eczacıbaşı – Novara

FENERBAHÇE SON 4'E KALAN 3 TÜRK TAKIMDAN BİRİ OLDU

Eczacıbaşı ve Vakıfbank yarı finale yükselmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe Opet, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Imoco Conegliano karşısında rövanş maçında setlerde 2-0 öne geçerek son dörde yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde on 4 arasına kalan üçüncü Türk takımı oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iga Swiatek Miami Açık'a katılamayacak!Iga Swiatek Miami Açık'a katılamayacak!
Türk futbolunda devrim gibi karar!Türk futbolunda devrim gibi karar!
İsteyip de alamadığı kimse yok... Araplar gözünü kararttı! Fenerbahçe'ye para yağacakİsteyip de alamadığı kimse yok... Araplar gözünü kararttı! Fenerbahçe'ye para yağacak
Anahtar Kelimeler:
CEV Şampiyonlar Ligi fenerbahçe opet cev şampiyonlar ligi yarı final ne zaman fenerbahçe ligi maçın

En Çok Okunan Haberler

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

Prof. Dr. Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 8. fay hattı da kırıldı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 8. fay hattı da kırıldı

Kariyerindeki ilk maçında 6 dakikada yetti! Spiker bile şaştı kaldı, 'İkinci Arda Güler'

Kariyerindeki ilk maçında 6 dakikada yetti! Spiker bile şaştı kaldı, 'İkinci Arda Güler'

PFDK'dan Ali Koç, Dursun Özbek ve Ali Koç'a ceza!

PFDK'dan Ali Koç, Dursun Özbek ve Ali Koç'a ceza!

Bertuğ Yıldırım '48 saat' ile hayatta kaldı! "Rönesans Rezidans'ta kalıyordum..."

Bertuğ Yıldırım '48 saat' ile hayatta kaldı! "Rönesans Rezidans'ta kalıyordum..."

Yardım maçında ortalık karıştı! Stadyumdan çıkarıldı

Yardım maçında ortalık karıştı! Stadyumdan çıkarıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Son derece nadir görülüyor! 125 milyon yıllık bir soyun üyesi...

Son derece nadir görülüyor! 125 milyon yıllık bir soyun üyesi...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

14 ay boyunca idrarını yapamadı! Sonunda hastanelik oldu

14 ay boyunca idrarını yapamadı! Sonunda hastanelik oldu

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.