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Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.03.2019 09:11 | Son Güncelleme

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, İtalyan ekibi Savino Del Bene’yi 3-2 mağlup ederek tur atladı.

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Savino Del Bene Scandicci'yi konuk eden Fenerbahçe Opet, setlerini 19-25, 26-28, 25-22, 25-17 ve 15-8 tamamladığı mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve İtalyan ekibi karşısında iki set kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Sarı Melekler, yarı finalde ise bir diğer İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile nisan ayında karşılaşacak.

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