Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Savino Del Bene Scandicci'yi konuk eden Fenerbahçe Opet, setlerini 19-25, 26-28, 25-22, 25-17 ve 15-8 tamamladığı mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve İtalyan ekibi karşısında iki set kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Sarı Melekler, yarı finalde ise bir diğer İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile nisan ayında karşılaşacak.
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