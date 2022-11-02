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Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı voleybol maçı canlı yayın bilgisi!

02.11.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Sultanlar Ligi ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak başladı. Meryem Boz, Macris Carneiro, Aslı Kalaç ve Ergül Avcı Eroğlu ile sözleşme imzalayan ekip bu maçla ligi üstünlükle açmayı hedefliyor. Sporseverler internette " Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı voleybol maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı voleybol maçı canlı yayın bilgisi!

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı voleybol maçı için geri sayım sürüyor. Sarı lacivertlilerin yanı sıra turuncu beyazlılar da kadrosuna Sinead Jack Kısal, Samanta Fabris, Yaprak Erkek ve Irina Voronkova'yı kattı. Peki, Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı voleybol maçı canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE OPET ECZACIBAŞI VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı voleybol maçı 2 Kasım 2022 Çarşamba günü oynanacak.

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit en son olarak sezon ligdeki şampiyonluk etabında karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe Opet sahadan 3-1 üstünlükle ayrılarak finale çıkmıştı.

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit arasındaki maç, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE OPET ECZACIBAŞI VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı voleybol maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

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