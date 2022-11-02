Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı voleybol maçı canlı yayın bilgisi!

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı voleybol maçı için geri sayım sürüyor. Sarı lacivertlilerin yanı sıra turuncu beyazlılar da kadrosuna Sinead Jack Kısal, Samanta Fabris, Yaprak Erkek ve Irina Voronkova'yı kattı. Peki, Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı voleybol maçı canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE OPET ECZACIBAŞI VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı voleybol maçı 2 Kasım 2022 Çarşamba günü oynanacak.

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit en son olarak sezon ligdeki şampiyonluk etabında karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe Opet sahadan 3-1 üstünlükle ayrılarak finale çıkmıştı.

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit arasındaki maç, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE OPET ECZACIBAŞI VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı voleybol maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

