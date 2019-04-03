SPOR

Fenerbahçe Opet, Imoco Volley karşısında avantajı kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.04.2019 08:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda İtalyan kulübü Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe Opet, Imoco Volley karşısında avantajı kaybetti

IMOCO VOLLEY 3-0 FENERBAHÇE OPET

SALON: Palaverde
HAKEMLER: Evgeny Makshanov (Rusya), Mykhaylo Medvid (Ukrayna)

IMOCO VOLLEY: De Kruijf, Wolosz, Sylla, Danesi, Fabris, Hill (De Gennaro, Bechis, Fersino)
FENERBAHÇE OPET: Rabadzhieva, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Polen Ünver, Bahar Toksoy Guidetti, Sıla Çalışkan, Melis Yılmaz)

SETLER: 25-21, 25-23, 26-24
SÜRE: 79 dakika (24, 27, 28)


Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi! Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı hazırlıklarıÇaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı cev şampiyonlar ligi Imoco Volley

En Çok Okunan Haberler

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Fatih Terim patladı: Bana ceza yedirmeyin

Fatih Terim patladı: Bana ceza yedirmeyin

Aslan avantajı kaptırdı

Aslan avantajı kaptırdı

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu

Yıllar sonra gelen Ronaldo itirafı!

Yıllar sonra gelen Ronaldo itirafı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

G.Saray maçında sakatlık şoku

G.Saray maçında sakatlık şoku

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şampiyon sporcu evinde ölü bulundu!

Şampiyon sporcu evinde ölü bulundu!

‘Buzun Efesi’ Sofya'da dünya rekoru kırdı

‘Buzun Efesi’ Sofya'da dünya rekoru kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Opet, Imoco Volley karşısında avantajı kaybetti

Fenerbahçe Opet avantajı kaybetti

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Muaythai 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu yapıldı

Muaythai Yardımcı Antrenör adayları sertifikalarına kavuştu

Cengiz Durmuş: Tenisi herkesin sporu yaptık

'Tenisi herkesin sporu yaptık'

Çağla Büyükakçay çeyrek finalde elendi

Çağla Büyükakçay elendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.