Fenerbahçe Opet, Imoco Volley karşısında avantajı kaybetti

IMOCO VOLLEY 3-0 FENERBAHÇE OPET
SALON: Palaverde
HAKEMLER: Evgeny Makshanov (Rusya), Mykhaylo Medvid (Ukrayna)
IMOCO VOLLEY: De Kruijf, Wolosz, Sylla, Danesi, Fabris, Hill (De Gennaro, Bechis, Fersino)
FENERBAHÇE OPET: Rabadzhieva, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Polen Ünver, Bahar Toksoy Guidetti, Sıla Çalışkan, Melis Yılmaz)
SETLER: 25-21, 25-23, 26-24
SÜRE: 79 dakika (24, 27, 28)
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