SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Opet şampiyonluğunu resmen ilan etti!

Fenerbahçe Opet şampiyonluğunu resmen ilan etti!

11.05.2023 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanlar Ligi'nin final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe Opet şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Opet şampiyonluğunu resmen ilan etti!

Sultanlar Ligi'nin final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Opet deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 3-1 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluk ipini göğüsledi.

SARI-LACİVERTLİLER İYİ BAŞLADI!

23bf49bcbae84cfbad17186edc0f3188 (1)

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Opet, etkili servis kullandığı ilk bölümde 12-8 öne geçti. Mola dönüşü toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek'in servis sayılarıyla üstünlüğü ele aldı. Son bölümde savunmada bloklarda Eda Erdem Dündar ve Aslı Kalaç ile sayılar üreten sarı-lacivertliler, seti 28-26 kazandı.

İkinci sete 4-1 üstünlükle giren ev sahibi ekip, ilk molayı da 14-11 önde geçti. Set boyunca rakibine hiç üstünlük şansı tanımayan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-21 önde kapattı.

Üçüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe Opet, ilk molaya 7-4 üstün girdi. Bloklarda çok etkili olan ve hücumda hata yapmayan sarı-lacivertliler, seti 25-21 önde tamamladı ve skoru 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete ev sahibi ekip iyi başlasa da setin ortalarında savunmada etkili olan Fenerbahçe Opet, 13-11 öne geçti. Kalan bölümde hücumda Boskovic ile sayılar bulan Eczacıbaşı Dynavit, seti 26-24 kazandı ve skoru 2-2'ye getirdi.

SON SETTE FARK AÇILDI

Fv3pxT7WwAA2Lee

Final setine etkili başlayan Fenerbahçe Opet üst üste sayılarla farkı açtı. Molanın ardından toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, farkı 3 sayıya kadar indirdi: 9-6. Son bölümde mola dönüşü savunmada etkili olan sarı-lacivertliler, seti 15-8 maçı da 3-2 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe’de ayrılık! Resmen açıklandıFenerbahçe’de ayrılık! Resmen açıklandı
Fenerbahçe'de Arda Güler'in bonservisi açıklandı!Fenerbahçe'de Arda Güler'in bonservisi açıklandı!
Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu'nu doğruladıRıdvan Dilmen, Erman Toroğlu'nu doğruladı
Anahtar Kelimeler:
son dakika ligi maçın

En Çok Okunan Haberler

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Erdoğan, İnce yorumu sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklendi!

Erdoğan, İnce yorumu sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklendi!

Zehra Güneş, yıllardır kırılamayan rekoru kıl payı kaçırdı!

Zehra Güneş, yıllardır kırılamayan rekoru kıl payı kaçırdı!

Fenerbahçe'de Arda Güler iddialara son noktayı koydu! ''5 milyon euro'ya...''

Fenerbahçe'de Arda Güler iddialara son noktayı koydu! ''5 milyon euro'ya...''

İstanbulspor - Galatasaray maçının sahası belli oldu!

İstanbulspor - Galatasaray maçının sahası belli oldu!

Yusuf Yazıcı'ya transfer telefonu! Süper Lig devine gidiyor

Yusuf Yazıcı'ya transfer telefonu! Süper Lig devine gidiyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Trafik cezası ele verdi! Kocasını başka bir kadınla motosiklette görünce...

Trafik cezası ele verdi! Kocasını başka bir kadınla motosiklette görünce...

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.