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Fenerbahçe Opet şampiyonluk için sahaya çıkıyor!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
19.04.2025 11:05
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Fenerbahçe Opet, yarın oynayacağı Çimsa ÇBK Mersin maçında galip gelmesi durumunda seriyi 3-0 kazanacak ve sezonu şampiyon tamamlayacak.

Fenerbahçe Opet şampiyonluk için sahaya çıkıyor!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Opet, yarın karşı karşıya gelecek.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil ve Umut Özgün Ergün hakem üçlüsü yönetecek.

SERİDE 2-0 ÖNDE

Seride ilk iki maçı sahasında oynayan sarı-lacivertliler, rakibini 77-70 ve 85-54'lük skorlarla mağlup etmişti.

KAZANIRSA ŞAMPİYON

İspanyol başantrenör Miguel Mendez yönetimindeki Fenerbahçe Opet, yarınki maçta da galip gelmesi durumunda seriyi 3-0 kazanacak ve sezonu şampiyon tamamlayacak.

Ev sahibi ekibin galibiyeti halinde ise seri, bir sonraki maça taşınacak.

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Basketbol fenerbahçe Fenerbahçe Haberleri
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