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Fenerbahçe'nin göğüs sponsoru açıklandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.10.2018 17:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, forma göğüs reklamında AVIS ve diğer markaların kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2018-19 sezonu için 35 milyon 500 bin TL +KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin göğüs sponsoru açıklandı

Fenerbahçe, forma göğüs reklamında AVIS ve diğer markaların kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2018-19 sezonu için 35 milyon 500 bin TL +KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada ''Kulübümüz ile dünyada 180 ülkede araç kiralama çözümleri sunan lider global marka Avis, forma göğüs sponsorluğunda iş birliğine gidiyor'' denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe AVIS Otokoç AŞ.

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