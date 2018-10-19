Fenerbahçe'nin göğüs sponsoru açıklandı

Fenerbahçe, forma göğüs reklamında AVIS ve diğer markaların kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2018-19 sezonu için 35 milyon 500 bin TL +KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada ''Kulübümüz ile dünyada 180 ülkede araç kiralama çözümleri sunan lider global marka Avis, forma göğüs sponsorluğunda iş birliğine gidiyor'' denildi.
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