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F.Bahçe Ozan Tufan kararını verdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.12.2018 13:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Ozan Tufan kararını verdi. Fenerbahçe'de Ozan Tufan için af düşünülmüyor. Milli futbolcunun ara transfer döneminde takasta kullanılması, kiralanması ya da satılması planlanıyor.

F.Bahçe Ozan Tufan kararını verdi!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan belirsizliği sona erdi. Kadro dışı bırakılan ve altyapı takımı ile idmanlarına devam eden Ozan Tufan, Ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılacak. Ali Koç önderliğindeki Fenerbahçe yönetimi Ozan Tufan'ı affetmeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesinin ardından kadro dışı oyuncular hakkında alınacak kararlar merak konusu olmuştu. Aatıf ve Dirar affedilirken, Ozan Tufan bu gündemin dışında bırakıldı.

Ozan Tufan için af düşünmeyen Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde milli futbolcuyu takasta kullanmayı, kiralamayı ya da mümkünse satmayı planlıyor.

(Futbol Arena)

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Fenerbahçe ozan tufan

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