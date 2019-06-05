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Fenerbahçe Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.06.2019 09:13 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili kararını net bir şekilde verdi.

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan ve gösterdiği performansla A Milli Takım'a yeniden yükselen Ozan Tufan için Fenerbahçe'den flaş bir karar geldi.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Alanyaspor'da gösterdiği performansla Fenerbahçeli idarecilerin gözüne giren Ozan Tufan'la, 2020 yılında sona erecek sözleşmesi için kısa sürede görüşmeler başlayacak.

Ligin ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor ile 19 maça çıkan Ozan Tufan, gol ya da asist katkısı veremese de Alanyaspor'un yükselişinde önemli bir pay sahibi oldu.

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Fenerbahçe ozan tufan

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