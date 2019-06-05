Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan ve gösterdiği performansla A Milli Takım'a yeniden yükselen Ozan Tufan için Fenerbahçe'den flaş bir karar geldi.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Alanyaspor'da gösterdiği performansla Fenerbahçeli idarecilerin gözüne giren Ozan Tufan'la, 2020 yılında sona erecek sözleşmesi için kısa sürede görüşmeler başlayacak.

Ligin ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor ile 19 maça çıkan Ozan Tufan, gol ya da asist katkısı veremese de Alanyaspor'un yükselişinde önemli bir pay sahibi oldu.

