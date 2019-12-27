SPOR
  4. Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.12.2019 17:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı. Milli futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sözleşmenin gelecek sezondan itibaren başlayacağının kaydedildiği açıklamada, "2023-2024 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

OZAN TUFAN: FENERBAHÇE'DE KALMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEDİM

Fenerbahçe ile 2020 yılında sona erecek olan sözleşmesini 3+1 yıllığına uzatan milli oyuncu Ozan Tufan, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli formayı uzun yıllar daha giyeceği için mutlu olduğunu vurgulayan Tufan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Fenerbahçe Ailem; Sarı lacivertli formaya kavuştuğum ilk sözleşmemin 5'inci yılını geride bırakıyorum. Uzun bir aradan sonra formamla yeniden buluştuğum bu sezon başından itibaren Fenerbahçe’m ve bu yıl kazanacağımız şampiyonluk dışında hiçbir odağım yok. Sözleşmemin sonuna geldiğim bu yıl, gelen teklifler dahil olmak üzere Fenerbahçe’de kalmak dışında hiçbir fikri aklımdan geçirmedim. Bugün, çatısı altında olmaktan onur duyduğum, yeşil sahada armasını gururla taşıdığım kulübüm Fenerbahçe ile 3+1 yıl daha sözleşme imzaladım. Bu formayı daha uzun yıllar taşıyacağım için çok mutlu ve gururluyum. Emre ağabeyin koluma taktığı kaptanlık pazubandını yıllarca başarıyla taşımak, bu büyük kulübe şampiyonluklar kazandırmak için elimden geleni yapacağım! Sözleşme yenileme sürecinde emeği geçen başta başkanımız Ali Koç, Semih Özsoy, teknik direktörümüz Ersun Yanal, Volkan Demirel ve kaptanımız Emre Belözoğlu’na teşekkür ederim."

Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından... Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından...
Fenerbahçe hız kesmiyorFenerbahçe hız kesmiyor
Deniz Türüç'ten şampiyonluk sözleriDeniz Türüç'ten şampiyonluk sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ozan tufan

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

Eski ünlü futbolcu hayatını kaybetti

Eski ünlü futbolcu hayatını kaybetti

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

İşte yeni adresi

İşte yeni adresi

TFF'den VAR kayıtları açıklaması

TFF'den VAR kayıtları açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ersun Yanal'dan olay sözler! İstifa...

Ersun Yanal'dan olay sözler! İstifa...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş!

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş!

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Cook guzel olmus ozan
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı

F.Bahçe'den Ozan Tufan kararı

Fenerbahçe hız kesmiyor

Fenerbahçe hız kesmiyor

Deniz Türüç: Büyük hedefe ulaşmak istiyoruz

Deniz Türüç'ten şampiyonluk sözleri

NEC Nijmegen, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etti

F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet ettiler

West Ham United'tan Ozan Tufan'a 30 milyon Euro

Ozan Tufan'a inanılmaz para

Fenerbahçe, Rodriguez'de mutlu sona çok yakın

Fenerbahçe'den transfer bombası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.