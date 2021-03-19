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Fenerbahçe Öznur Kablo, EuroLeague'de yarı finalde!

19.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final bileti için karşılaştı.

Fenerbahçe Öznur Kablo, EuroLeague'de yarı finalde!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray, İspanya'da karşı karşıya geldi.

Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg'da oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 71-61'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İlk karşılaşmayı 91-74 kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, seride durum 1-1 olmasına rağmen sayı farkıyla EuroLeague'de Final Four'a yükseldi.

Sarı - lacivertliler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de mücadele edecek.

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