Fenerbahçe maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın Metro Enerji Spor Salonu'nda ilk müsabakası oynanacak çeyrek final serisinin ikinci maçına, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacağı belirtildi.
İki maç sonunda eşitlik olması halinde serinin üçüncü müsabakası, 25 Mart'ta İstanbul'da yapılacak. Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takım, adını Dörtlü Final'e yazdıracak.
Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar
TFF'den kulüplere flaş hakem çağırısı
Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası
Beşiktaş aradığı kaleciyi Hollanda'da buldu
Dortmund - Schalke maçıma koronavirüs engeli
Arda Turan'dan halı saha açıklaması
Adem Büyük, Beşiktaş derbisinde kadroda olacak mı?
Galatasaray'dan suç duyurusu
Augsburg'da Herrlich dönemi
Trabzon'da hedef liderlik
Vedat Muriqi için flaş iddia
Garry Rodrigues'ten mesaj
İtalya'da tüm spor faaliyetleri durduruldu!
FIFA Dünya Kupası'na koronavirüs darbesi
Trabzonspor'dan TFF'ye flaş başvuru
Okuyucu Yorumları 0 yorum