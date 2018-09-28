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Fenerbahçe - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Pavlos Giannakopoulos Turnuvası - Canlı izle)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.09.2018 10:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevapları basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe, Pavlos Giannakopoulos Turnuvası kapsamında bu akşam Panathinaikos ile şampiyonluk maçı yapacak. Dün Maccabi FOX takımını uzatmada 94-92 yenen Fenerbahçe, Khimki'yi 90-63 mağlup eden Panathinaikos ile finalde karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Pavlos Giannakopoulos Turnuvası - Canlı izle)

Fenerbahçe'nin Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda finaldeki rakibi Panathinaikos oldu. Fenerbahçe Basketbol Takımı, Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda dün akşam Maccabi FOX ile karşılaştı. Sahadan uzatmalarda 94-92 galip ayrılan Fenerbahçe'nin finalindeki rakibi Khimki'yi 90-63 mağlup eden Panathinaikos oldu. Basketbolseverler, Fenerbahçe - Panathinaikos saat kaçta, hangi kanalda sorusunu araştırıyorlar. İşte Fenerbahçe - Panathinaikos maçına dair detaylar...

FENERBAHÇE - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Pavlos Giannakopoulos Turnuvası heyecanı sürüyor. Finalin adı Fenerbahçe - Panathinaikos oldu. Fenerbahçe-Panathinaikos maçı, bu akşam, 27 Eylül Perşembe günü saat 20.30'dan itibaren beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Turnuvanın maç programı şöyle:

27 Eylül Perşembe:
Fenerbahçe - Maccabi FOX 94-92
Panathinaikos – Khimki 90-63

28 Eylül Cuma
Üçüncülük maçı: Maccabi FOX - Khimki (18:00)
Final maçı: Fenerbahçe - Panathinaikos (20:30)

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI SONUÇLARI

Fenerbahçe'nin Pavlos Giannakopoulos Turnuvası kadrosunda Ali Muhammed, Kostas Sloukas, Tyler Ennis, Sinan Güler, Melih Mahmutoğlu, Marko Guduric, Tarık Biberovic, Egehan Arna, Luigi Datome, Nikola Kalinic, Nicolo Melli, Barış Hersek, Jan Vesely, Joffrey Lauvergne ve Ahmet Düverioğlu yer alıyor.

Fenerbahçe, yaz döneminde oynadığı hazırlık maçlarında şu sonuçları aldı:

Fenerbahçe 89-80 Tunus Milli Takımı
Limoges CSP 84-75 Fenerbahçe
AX Milan 79-74 Fenerbahçe
Dinamo Sassari 95-86 Fenerbahçe
Maccabi FOX Tel Aviv 60-65 Fenerbahçe
Fenerbahçe 84-79 AX Armani Exchange Olimpia Milan
Fenerbahçe 86-76 CSKA

FENERBAHÇE 94-92 MACCABİ FOX

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Atina’da düzenlenen Pavlos Giannakopoulos Turnuvası’nın ilk maçında İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile karşılaştı. OAKA’da oynanan ve normal süresi 78-78 eşitlikle tamamlanan maçı 94-92 kazanan Fenerbahçe, finalde Panathinaikos ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de 22 sayı 5 asist 3 ribaund ile oynayan Kostas Sloukas maçın yıldızı olurken, Nicolo Melli ve Joffrey Lauvergne 13'er sayı ile oynadı. Maccabi cephesinde ise Jeremy Pargo 21 sayı 4 asist 2 ribaund ile oynarken, Alex Tyus 19 sayı 14 ribaund 1 asistle double double yaptı.

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