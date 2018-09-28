Fenerbahçe - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Pavlos Giannakopoulos Turnuvası - Canlı izle)

Fenerbahçe'nin Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda finaldeki rakibi Panathinaikos oldu. Fenerbahçe Basketbol Takımı, Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda dün akşam Maccabi FOX ile karşılaştı. Sahadan uzatmalarda 94-92 galip ayrılan Fenerbahçe'nin finalindeki rakibi Khimki'yi 90-63 mağlup eden Panathinaikos oldu. Basketbolseverler, Fenerbahçe - Panathinaikos saat kaçta, hangi kanalda sorusunu araştırıyorlar. İşte Fenerbahçe - Panathinaikos maçına dair detaylar...

FENERBAHÇE - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Pavlos Giannakopoulos Turnuvası heyecanı sürüyor. Finalin adı Fenerbahçe - Panathinaikos oldu. Fenerbahçe-Panathinaikos maçı, bu akşam, 27 Eylül Perşembe günü saat 20.30'dan itibaren beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Turnuvanın maç programı şöyle:

27 Eylül Perşembe:

Fenerbahçe - Maccabi FOX 94-92

Panathinaikos – Khimki 90-63

28 Eylül Cuma

Üçüncülük maçı: Maccabi FOX - Khimki (18:00)

Final maçı: Fenerbahçe - Panathinaikos (20:30)

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI SONUÇLARI

Fenerbahçe'nin Pavlos Giannakopoulos Turnuvası kadrosunda Ali Muhammed, Kostas Sloukas, Tyler Ennis, Sinan Güler, Melih Mahmutoğlu, Marko Guduric, Tarık Biberovic, Egehan Arna, Luigi Datome, Nikola Kalinic, Nicolo Melli, Barış Hersek, Jan Vesely, Joffrey Lauvergne ve Ahmet Düverioğlu yer alıyor.